مسلسل حق عرب الحلقة 21.. علقة موت لـ أحمد العوضي والشرطة تنقذه

أحداث مثيرة شهدها مسلسل حق عرب الحلقة 21 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي الذي يجسد شخصية عرب السويركي، بعدما أطلق سراحه رجل الأعمال مرزوق الأشمون خوفًا على سمعته.

تعرض أحمد العوضي للضرب من رياض الخولي ورجاله

وتوالت الأحداث وعاد عرب السويركي (الفنان أحمد العوضي) ضمن أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 21، إلى حارة المغربلين في الدرب الأحمر، وهو هزيل بغير حالته وضعيف جسمانيًا، فتكاتل عليه المعلم عبدربه الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، ورجاله وقاموا بضربه «علقة موت» أمام أهل الحارة الذين ظلوا مكتوفي الأيدي دون تدخل من أحد، حتى أبلغ صديقه والذي يجسد شخصيته الفنان إبراهيم السمان، الشرطة، وقامت بالقبض عليهم جميعًا وأودعت عرب السويركي داخل عربة إسعاف.

وفاء عامر تتبرأ من ابنتها دنيا المصري

وتتابعت الأحداث ووقعت مشادة حادة بين صباح الجياش والتى تجسد شخصيتها الفنانة وفاء عامر مع ابنتها سميحة (الفنانة دنيا المصري)، بعد أن تحدثت عنها بالسوء لدى زوجها المعلم عبدربه وأنها تعيش علاقة غير مشروعة مع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، وتبرأت منها.