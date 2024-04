مسلسل حق عرب الحلقة 22.. أحمد العوضي يبرئ رياض الخولي

بدأ العد التنازلي لإسدال الستار على صراعات وأحداث مسلسل حق عرب المشوقة، بطولة الفنان أحمد العوضي، والمُذاع على قناة ON Drama خلال الماراثون الرمضاني الحالي، حيث يشهد مسلسل حق عرب الحلقة 22 مفاجآت جديدة لشخصية عرب السويركي.

وبعدما كاد رجال المعلم عبدربه الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، القضاء على عرب السويركي ويجسد دوره الفنان أحمد العوضي من خلال ضربه بعنف شديد، أنقذته الشرطة وتم فتح تحقيق رسمي داخل قسم شرطة الدرب الأحمر للتعدي عليه، ولكن المعلم عبدربه بادر بالاتهام إلى عرب السويركي ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، وأنّه تحرش بشقيقة أحد الرجال الذين يعملون معه، وهو سبب التعدي عليه لأخذ الحق منه.

أحمد العوضي فى مواجهة رياض الخولي أمام الشرطة

وتوالت الأحداث، وحضر علي السويركي ويجسد دوره الفنان محمد أحمد ماهر، مع شقيقه عرب السويركي، ويطلب أن تأخذ التحقيقات مجراها الرسمي للنيابة، ولكن عرب السويركي برأ المعلم عبدربه أمام رئيس المباحث وأخلي مسؤوليته من التعدي عليه بالضرب، وأنه رجل عادل ولا يظلم أبدًا، فهل قرر عرب السويركي أخذ حقه بذراعه من المعلم عبدربه، بعد تعافيه أم ينوي الوقيعة به في تجارة الأخشاب والآثار؟. هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22 الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 22 على قناة ON Drama اليوم

ومن المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 22 على قناة ON Drama اليوم، فى تمام الساعة 9 مساء، كما تعرض على قناة ON فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، إلي جانب عرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية.