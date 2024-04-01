تطور سريع في أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي في أولى بطولاته المطلقة، ويجسد خلالها شخصية عرب السويركي البطل الشعبي داخل حارة المغربلين في الدرب الأحمر، ويعرض على شاشة قناة ON Drama، ومن المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب علي قناة ON Drama الحلقة 22، على النحو التالي.

موعد إعادة مسلسل حق عرب علي قناة ON Drama الحلقة 22

وينطلق موعد إعادة مسلسل حق عرب علي قناة ON Drama الحلقة 22، في تمام الساعة 12 ظهراً، كإعادة أولى للحلقة، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

موعد إعادة مسلسل حق عرب علي قناة ON الحلقة 22

كما يأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب علي قناة ON الحلقة 22 بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 11:15 صباحا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، كما يمكنك مشاهدة الحلقة 22 من مسلسل حق عرب عبر منصة WATCH IT الالكترونية.