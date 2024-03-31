ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 21.. إطلاق سراح أحمد العوضي بعد اختطافه

انطلقت منذ قليل، أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 21 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي، بقرار المعلم عبد ربه والذي يؤدي دوره الفنان رياض الخولي بالزواج من حنان الغرباوي والتي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد، وإبلاغه بالعارف بذلك وأنه سوف يتحكم في نوع الجنين بألا يكون ولدًا حتى لا يحقق نبوءته منذ سنوات، وأن العلم تقدم وسيساعده في تحقيق هدفه.

دينا فؤاد توافق على الزواج من رياض الخولي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، وتوعدت صباح الجياش والتي تؤدي دورها الفنانة وفاء عامر، لزوجها المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي إذا حاول أذية عرب السويركي، بعدما فكرت في أن تعترف له بالحقيقة وأن عرب هو ابنه الحقيقي، ولكن مساعدتها والتي تؤدي دورها زينة منصور حذرتها من ذلك لأنه سيؤدي إلى قتلهما سويًا.

إطلاق سراح أحمد العوضي بعد إبلاغ الشرطة

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب، بذهاب حنان الغرباوي والتي تؤدي دورها الفنانة دينا فؤاد إلي المعلم عبدربه وأخبرته بموافقتها على الزواج منه، وأطلق رجل الأعمال مرزوق الأشمون ويجسده الفنان عمر زهران سراح عرب السويركي دون علم ابنه جلال الزكي، وقام رجاله بإلقائه في الصحراء، بعد إبلاغ والدته ماجدة «سلوى عثمان» الشرطة باختطاف ابنها.