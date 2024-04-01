مستند.. مفاجآت في موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024 | عاجل

أعلنت المصالح والجهات الحكومية التابعة بالجهاز الإداري للدولة، عن تلقيها منشورا من وزارة المالية، يؤكد على مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024، وجميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالدولة قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وذلك وفقًا لكتاب دوري تسلمته هذه الجهات من وزارة المالية.

صرف مرتبات شهر أبريل بداية من 21 لنفس الشهر

وحصلت «الوطن» على مستند بكتاب دوري برقم 22 لسنة 2024 صادر من وزارة المالية يفيد بتحديد مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024، بالإضافة إلى جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالدولة سواء تسويات أو حوافز أو بدلات نقدية والبند الأخير يتم صرفه قبل عيد الفطر المبارك.

وتضمن الكتاب الدوري، مفاجآت في مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل ومرتبات شهر مايو 2024، بالإضافة إلى المستحقات المالية الأخرى، وذلك لكافة العاملين بكل الجهات الحكومية، إذ تم تعميم المنشور وتوزيعه على الجهات والمصالح الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف مرتب شهر أبريل2024

وحدد المستند مواعيد صرف المستحقات المتأخرة، قبل عيد الفطر المبارك، صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024 على النحو التالي:

- صرف أي متأخرات لمستحقات العاملين قبل عيد الفطر المبارك بداية من أيام الخميس والأحد والاثنين 4 و7 و8 أبريل 2024.

- صرف مرتبات العاملين عن شهر أبريل وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات وما في حكمها بداية من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024، واستكمال صرف المرتبات لباقي الجهات بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.

- صرف المستحقات المتأخرة للعاملين عن شهر مايو أيام الأربعاء والخميس والأحد 8 و9 و12 مايو 2024.

صرف مرتبات شهر مايو بداية من يوم 23 لنفس الشهر

- صرف مرتبات شهر مايو 2024 أيام الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 23 و26 و27 و28 و29 مايو 2024.

جدير بالذكر، أن مرتبات العاملين بالدولة شهدت الزيادة الفعلية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة، بداية من مرتبات شهر مارس 2024، بينما تراوحت الزيادة من 1000 إلى 1200 جنيه للدرجات الأخرى، وبلغت قيمة الدرجات المالية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة على النحو التالي:

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه.

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.