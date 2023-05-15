صرف مرتبات شهر مايو خلال 48 ساعة.. والبنوك تبدأ تغذية ماكينات الـATM

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصري خلال الساعات القليلة المقبلة، تغذية ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بالنقود، استعداد لصرف مرتبات شهر مايو 2023، والمقرر لها يوم الخميس 18 مايو الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.

صرف المرتبات على مدار خمسة أيام

وأوضحت المالية، أنه سيجري البدء في صرف المرتبات على مدار خمسة أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 18 مايو، ويستمر الصرف على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، مشيرة إلى أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين، سيكون مع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أنّ ماكينات الصراف الآلي ستجري تغذيتها من قبل البنوك بداية من مساء يوم الأربعاء، وعلى مدار أيام الصرف على مستوى الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وأوضحت أنّ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 جرى إرساله لكل الهيئات المختصة، والذي يحدد مواعيد صرف المرتبات لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إّ تصدر الوزارة بيانا كل 3 أشهر، لتوضيح مواعيد الصرف.

عدد ماكينات البنوك في السوق المصري

ويصل أعداد البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 37 بنكا، تمتلك نحو 21.975 ألف ماكينة صراف آلي ATM، منتشرة في جميع أنحاء محافظات مصر، ويسعى البنك المركزي المصري، لتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمنها التحول لمجتمع لا نقدي لتقليل الاعتماد على تداول «الكاش» بين المواطنين، بجانب حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

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