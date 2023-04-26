آخر موعد لصرف مرتبات شهر أبريل 2023.. اعرف التفاصيل

صرفت وزارة المالية، اليوم، دفعة جديدة من مرتبات شهر أبريل 2023، للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك بعد صرف مرتبات الدفعة الأولى يوم 13 أبريل و19 أبريل، ثم 20 أبريل.

واستكمل صرف مرتبات شهر أبريل 2023، اليوم الموافق يوم 26 أبريل، بحسب ما ذكرت وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري.

آخر موعد لصرف مرتبات شهر أبريل

وبالنسبة لآخر موعد لصرف مرتبات شهر أبريل 2023، هو يوم الأحد المقبل الموافق 30 أبريل 2023.

الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل

وجاء صرف مرتبات شهر أبريل 2023، بالزيادة الجديدة بحسب وزارة المالية، حيث إنها لن تقل الزيادة الخاصة برواتب الموظفين العاملين بالدولة عن 1000 جنيه كحد أدنى.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وحددت وزارة المالية أيضا جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023 المقبل، ليكون أول يوم لصرف المرتبات 18 مايو 2023 الموافق يوم الخميس، ثم يوم 21 و22 و23 و24.