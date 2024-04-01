حركة تنقلات محدودة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات محدودة لمديري ووكيلي الإدارات التعليمية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، لخدمة التعليم بالمحافظة، حيث يتم تنفيذ حركة تنقلات بين الإدارات التعليمية وترقية بعضهم وتصعيد آخرين.

حركة تنقلات مديرية الإدارات التعليمية

وشملت الحركة الإبقاء على عدد من مديري الإدارات التعليمية في مناصبهم، وهم: سامح داود، مديراً لإدارة دسوق التعليمية، وهالة عزت محمد النواصرة، مديراً لإدارة قلين التعليمية، وعبد المعبود علي داود، مديراً لإدارة سيدي غازي التعليمية، والسيد محمد الشافعي، مديراً لإدارة سيدي سالم التعليمية، وياسر أحمد البرجي، مديراً لإدارة بلطيم التعليمية، وإصلاح كمال درغام، مديراً لإدارة برج البرلس التعليمية، وخالد إبراهيم عباس، مديراً لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ونجوى حمدي حسن، مديراً لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

كما تم تكليف حسن بسيوني إبراهيم، مديراً لإدارة بيلا التعليمية، ووائل هراس، مديراً لإدارة فوه التعليمية، وحمودة يونس، مدير لإدارة الرياض التعليمية، وعبد الله الحسيني، مديراً لإدارة مطوبس التعليمية.

حركة تكليف وكلاء الإدارات التعليمية

وشملت الحركة تكليف كلا من ماجد أبو المعاطي بدر، وكيلاً لإدارة برج البرلس التعليمية، وحسام الدين حسين، وكيلاً لإدارة سيدي سالم التعليمية، وعطية السيد محمد منصور، وكيلاً لإدارة فوه التعليمية.

كما شملت الحركة الإبقاء على وكلاء بعض الإدارات التعليمية في مناصبهم، وهم هناء نويجي، وكيلاً لإدارة دسوق التعليمية، وإيهاب اللبيشي، وكيلاً لإدارة سيدي غازي التعليمية، وسمير يوسف، وكيلاً لإدارة مطوبس التعليمية، وأمينة الدعدر، وكيلاً لإدارة بلطيم التعليمية، وجميلة جناح، وكيلاً لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومحمد أحمد طه، وكيلاً لإدارة الرياض التعليمية، وفتحي عواد، وكيلاً لإدارة قلين التعليمية، وأحمد بسيوني، وكيلاً لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وعبد القادر إسماعيل، وكيلاً لإدارة الحامول التعليمية، وعبد الحكيم حجازي، وكيلاً لإدارة بيلا التعليمية.