ارتفاع الاتصالات على الخط الساخن 16023 لخمسة أضعاف بطلب علاج الإدمان

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ارتفاع معدل الاتصالات على الخط الساخن 16023 إلى خمسة أضعاف، بعد إطلاق الحملة الإعلانية الجديدة «أنت أقوى من المخدرات»، موضحا أن عدد الاتصالات لطلب العلاج قبل الحملة كانت 175 طلبا، وبعد إطلاق الحملة أصبحت 724 طلبا، وعدد المشورة قبل الحملة 124 وبعد الحملة 517 مشورة.

حلمة «أنت أقوى من المخدرات

وأضاف «عثمان» في تقرير صادر عن الصندوق، أن عدد المتابعة قبل الحملة 62 وبعد الحملة 300، لافتًا إلى وجود 900 ألف مشاهدة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الإعداد لهذه الحملات له منهجية علمية، من خلال تحديد مدى انتشار وتفاقم مشكلة التعاطي، وتفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات.

رفع الوعي بخطورة الإدمان

وأوضح أن الحملة تسهم في رفع الوعي بخطورة الإدمان، وأحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، كما حصلت الحملات على المركز الثالث في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.

ونوه إلى تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن، مؤكدا أن إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، تأتي لرفع الوعى بخطورة الإدمان، وحماية الشباب من التعاطي.