عرض سرير في مزاد علني بمبلغ كبير بسبب نوم نجم عالمي عليه

أعلن أحد فنادق العاصمة ليوبليانا، بدولة سلوفينيا، عن عرض سرير للبيع في مزاد علني، يبدأ سعره من 5 آلاف يورو، وذلك بسبب نوم نجم نادي النصر السعودي الحالي، كريستيانو رونالدو عليه، خلال مواجهة منتخب البرتغال نظيره السلوفيني في مباراة دولية انتهت بخسارة البرتغال بهدفين، بحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن موقع «24ur» السلوفيني.

وذكر الموقع أن الليلة التي نام فيها رونالدو في سلوفينيا جعلت الفندق يعاني، بسبب محبي كريستيانو رونالدو، إذ حاول عدد كبير من المشجعين الاقتراب من اللاعب البرتغالي للحصول على توقيعه والتقاط الصور التذكارية معه، لكنه غادر فورًا بعد وقت قصير من نهاية المباراة.

هدية لمحبي اللاعب البرتغالي

يرى ملاك الفندق أن عرضهم لسرير «رونالدو» للبيع بمزاد علني، بمثابة هدية خاصة لمحبي النجم البرتغالي، بسبب أن أموال بيعه ستذهب إلى مؤسسة خاصة بالأعمال الخيرية، وسيتم تنظيم المزاد بالتعاون مع شركة «POP TV» الإعلامية، وخلال المؤتمر سيعرض السرير الذي نام عليه رونالدو في الفندق السلوفيني.

سعر السرير يبدأ من 5 آلاف يورو

ومن المقرر إقامة المزاد في نهاية شهر أبريل، ومن المفترض أن يكون السعر المبدئي للسرير 5 آلاف يورو، ومن المتوقع أن يتخطى عشرات الآلاف بسبب كثرة محبي وعشاق اللاعب البرتغالي، كما أن العائد من المزاد سيتم التبرع به لعدة قضايا خيرية.

ويلعب حاليًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف نادي النصر السعودي، بعد أن أنهى تعاقده مع فريق مانشستر يونايتيد الإنجليزي، وخاض اللاعب مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات مع نادي ريال مدريد، إذ يعد أسطورة الفريق الملكي.