معلومات عن مطعم كريستيانو رونالدو في أبوظبي.. مستوحى من فترة الخمسينيات

تجربة استثنائية يخوضها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يفتح ذراعيه لأبو ظبي بافتتاح مطعم إيطالي فاخر يحمل اسم «TOTÓ» في جزيرة السعديات، إذ يُقدم المطعم تجربة طعام إيطالية أصيلة تُضفي أجواءً رومانسيةً وهادئةً على كل زائر، ما رفع حالة الاهتمام بشأن مطعم كريستيانو رونالدو في أبوظبي.

مطعم كريستيانو رونالدو في أبوظبي

مطعم كريستيانو رونالدو في أبوظبي، افتتحه اللاعب البرتغالي اليوم، بحسب موقع «the national news»، الذي أكد أنّ قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال افتتح مطعما في أبو ظبي لعشاق المأكولات الإيطالية، إذ يتشارك في ملكية المطعم مع نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، ويُعدّ هذا المشروع الجديد خطوةً استثماريةً جديدةً لرونالدو في الإمارات.

ولعشاق الطعام والمعجبين، يأخذك المطعم الإيطالي الفاخر إلى العصر الذهبي للتصوير السينمائي الإيطالي، مستوحى من السينما الإيطالية في خمسينيات القرن الماضي، وهو يشيد بالفيلم الأسطوري، Cinema Paradiso، وتوفر هذه المساحة المستوحاة من فترة الخمسينيات أجواءً ريفية فاخرة ورومانسية توازن بين التصوير السينمائي الإيطالي الكلاسيكي ومشاهد دبي الأنيقة، مع مجموعة استثنائية من الديكور والأعمال الفنية والإكسسوارات.

الارتقاء بمشهد الطهي في أبو ظبي

وبعد افتتاح مطعم كريستيانو رونالدو في أبوظبي، عاصمة الإمارات، من المتوقع أيضًا افتتاح المطعم الإيطالي في فندق بوليفارد، أوتوجراف كوليكشن في وسط مدينة دبي، ويَعد المزيج الإيطالي المبتكر للثنائي الرياضي الديناميكي بين الرياضة والطعام بالارتقاء بمشهد الطهي في أبوظبي إلى آفاق جديدة، بعدما أثبتت مطاعم TOTÓ بالفعل نجاحها في المشروع مع إطلاقها لأول مرة في مدريد في عام 2020.