موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. 23 رمضان

ينطلق أذان فجر اليوم الـ23 من أيام شهر رمضان المبارك في محافظة الإسكندرية، بعد قليل، ومعه يبدأ المواطنون في المدينة الساحلية الصوم، لذا فإن موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 يعد مهما لكثير من الأشخاص.

وتقدم «الوطن» لقرائها، موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية، وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، بالتزامن مع استقبال المساجد المعتكفين في اليوم الـ23 من الشهر الكريم.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الثلاثاء 2-4-2024

يحل موعد أذان الفجر اليوم 23 رمضان في الإسكندرية، في تمام الساعة 4:18 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية اليوم

ويكون موعد صلاة الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، بعد رفع الأذان بدقائق قليلة.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الإسكندرية

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الإسكندرية 23 رمضان، نحو 14 ساعة و23 دقيقة، وتزداد بشكل تدريجي يومًا تلو الآخر لاتساع الفارق بين موعدي أذان الفجر والمغرب.