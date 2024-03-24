موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024.. 14 رمضان

ساعات قليلة وينتهي صيام اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، مع حلول موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024، ويرغب أبناء عروض المتوسط في معرفته استعدادا لأداء الفرض في موعده ثم تناول وجبة الإفطار.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الأحد 24-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الساعة 6:14 مساء، وهو نفس توقيت أذان المغرب أمس.

موعد الإفطار في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024

ويكون موعد الافطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب اليوم الأحد 24-3-2024 بالتحديد مع أذان صلاة المغرب في الساعة 6:14 مساء.