موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024.. 14 رمضان
كتب:
كيرلس مجدى
02:37 م | الأحد 24 مارس 2024
موعد أذان المغرب.. تعبيرية
ساعات قليلة وينتهي صيام اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، مع حلول موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024، ويرغب أبناء عروض المتوسط في معرفته استعدادا لأداء الفرض في موعده ثم تناول وجبة الإفطار.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.
موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الأحد 24-3-2024
ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الساعة 6:14 مساء، وهو نفس توقيت أذان المغرب أمس.
موعد الإفطار في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024
ويكون موعد الافطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب اليوم الأحد 24-3-2024 بالتحديد مع أذان صلاة المغرب في الساعة 6:14 مساء.