رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024.. 14 رمضان

كتب:

كيرلس مجدى
02:37 م | الأحد 24 مارس 2024
موعد أذان المغرب.. تعبيرية

موعد أذان المغرب.. تعبيرية

ساعات قليلة وينتهي صيام اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، مع حلول موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024، ويرغب أبناء عروض المتوسط في معرفته استعدادا لأداء الفرض في موعده ثم تناول وجبة الإفطار.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الأحد 24-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الساعة 6:14 مساء، وهو نفس توقيت أذان المغرب أمس.

 موعد الإفطار في الإسكندرية اليوم الأحد 24-3-2024  

ويكون موعد الافطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب اليوم الأحد 24-3-2024 بالتحديد مع أذان صلاة المغرب في الساعة 6:14 مساء.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام رمضان

موعد نوة الإسكندرية القادمة.. الشمس الكبرى تضرب المدينة خلال شهر رمضان

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024.. سادس أيام رمضان

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024.. خامس أيام رمضان
بقلم كيرلس مجدى