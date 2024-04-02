ماجد الكدواني: ذهبت إلى طبيب نفسي بسبب تراب الماس

كشف الفنان ماجد الكدواني عن تأثير شخصية وليد سلطان، التي جسدها في فيلم «تراب الماس» للمخرج مروان حامد، على نفسيته بشكل كبير.

تأثير شخصية وليد سلطان على ماجد الكدواني

وأوضح «الكدواني» في تصريحات تلفزيونية، أنّه لم يُدرك تأثير الشخصية عليه في البداية، مُشيرًا إلى أنّ ابنه وزوجته لاحظا تغيرات في سلوكه بعد عام من عرض الفيلم، واقترحا عليه زيارة طبيب نفسي.

وأضاف أنّه أحبّ الشخصية، وأنّ المخرج مروان حامد وصفها بـ «المتعة المحرمة»، لأنّها تُجسد شخصًا يُريد تحقيق كلّ ما يرغب به دون حساب أو تأنيب ضمير.

وأكّد أنّ مشاعره تجاه الشخصية غذّت مشاعر داخلية لديه، ووصلت به إلى مراحل غضب مريع.

كيف ساعد الطبيب النفسي ماجد الكدواني؟

وقال «الكدواني»: «ساعدني الطبيب النفسي أني أهدأ واضع يدي على المشكلة، ممكن تتفرج على فيلم تتأثر أو تتلبس شخصية أو تلمسني من خلال المشاهدة ويخزنها عقلي الباطن بداخلها، وبعدها بفترة غضب هستري في البيت، وقتها زوجتي طلبت مني أكلم الدكتور اللي قالي قولهم في البيت عندي وليد سلطان ساعة يروح وساعة يجي».