سيرين عبد النور تودع والدتها بكلمات مؤثرة: «من أول يوم غيابك مدمر قلبي»

عبّرت سيرين عبد النور، عن حزنها الشديد لفقدان والدتها التي رحلت عن عالمنا، مساء أمس بعد صراع مع المرض، ونشرت الفنانة اللبنانية صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها على «إنستجرام»، ملعقة: «‎إمي من هلق اشتقتلك، ‎حضورك كان بَرَكة بحياتي وحياة ولادي، وغيابك مبين من أول يوم مدمر لقلبي».

وتابعت سيرين عبد النور حديثها عن والدتها، «كيف بدك ياني استوعب أنك رحتي من حدي، بس شكرًا انك تركتيلنا ذكرة حلوة أنا وأولادي، إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا أمي».

مكان وموعد جنازة وعزاء والدة سيرين عبد النور

وتقام صلاة الجنازة على جثمان السيدة سيلفي والدة سيرين عبد النور، الساعة الثانية من ظهر اليوم في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بينما تستقبل عائلتها العزاء في نفس يوم الدفن في صالون الكنيسة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً.

ويقام عزاء ثان لوالدة سيرين عبد النور يوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، في صالون كنيسة مار نقولا من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً.