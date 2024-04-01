رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سبب وفاة والدة سيرين عبد النور.. مرض خطير هدد أحد أفراد عائلتها من قبل

كتب:

نرمين عزت
02:11 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
سيرين عبد النور ووالدتها

سيرين عبد النور ووالدتها

بكلمات مؤثرة أعلنت منذ قليل الفنانة سيرين عبد النور، عبر صفحتها الرسمية بـ«إنستجرام» وفاة والدتها، بنشر صورة جمعتها بها خلال تلقيها العلاج الكيماوي قبل رحيلها إثر صراع مع المرض الذي دخلت على أثره المستشفى، فما هو سبب وفاة والدة سيرين عبد النور؟.

سبب وفاة والدة سيرين عبد النور 

والدة الفنانة سيرين عبد النور كانت تعاني في الفترة الأخيرة من مرض السرطان - بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية - الذي بسببه تغيرت ملامحها التي تختلف تماماً عن الصورة التي نشرتها قبل وفاتها، فكانت في كامل لياقتها وشعر متوسط الطول، أما في إعلان الوفاة، ظهرت والدة سيرين عبد النور بوجه شاحب مرهق، تضع أنابيب الأكسجين، وودعتها في الرسالة الأخيرة قائلة: «إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي».

السرطان هدد عائلة سيرين عبد النور من قبل

وقبل وفاة والدة الفنانة سيرين عبد النور متأثرة بمرض السرطان، كان ابن شقيقتها عانى من هذا المرض الخبيث من قبل، وهنأته بعد تعافيه بنشر مقطع فيديو قصير له قائلة: «تجربة صعبة بس طلعت منها بطل، حاربت أخبث مرض وتحملت اصعب علاج، شكراً يا رب، ابن أختي خلص علاج سرطان الدم وعقبال كل مريض سرطان يا رب».

اقرأ المزيد:

وفاة والدة الفنانة سيرين عبد النور بعد صراع مع المرض

وصول سيرين عبد النور وليلى زاهر إلى فاشون شو مايكل سينكو في العلمين

أغنية «هزهزة» لـ سيرين عبد النور تحقق 76 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

سيرين عبد النور: عندما أسير على أي «ريد كاربت» أتذكر عمر الشريف في مهرجان فينيسيا

سيرين عبد النور تدعم متضرري زلزال سوريا بـ500 علبة حليب للأطفال
بقلم نرمين عزت