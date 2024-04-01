سبب وفاة والدة سيرين عبد النور.. مرض خطير هدد أحد أفراد عائلتها من قبل

بكلمات مؤثرة أعلنت منذ قليل الفنانة سيرين عبد النور، عبر صفحتها الرسمية بـ«إنستجرام» وفاة والدتها، بنشر صورة جمعتها بها خلال تلقيها العلاج الكيماوي قبل رحيلها إثر صراع مع المرض الذي دخلت على أثره المستشفى، فما هو سبب وفاة والدة سيرين عبد النور؟.

سبب وفاة والدة سيرين عبد النور

والدة الفنانة سيرين عبد النور كانت تعاني في الفترة الأخيرة من مرض السرطان - بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية - الذي بسببه تغيرت ملامحها التي تختلف تماماً عن الصورة التي نشرتها قبل وفاتها، فكانت في كامل لياقتها وشعر متوسط الطول، أما في إعلان الوفاة، ظهرت والدة سيرين عبد النور بوجه شاحب مرهق، تضع أنابيب الأكسجين، وودعتها في الرسالة الأخيرة قائلة: «إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي».

السرطان هدد عائلة سيرين عبد النور من قبل

وقبل وفاة والدة الفنانة سيرين عبد النور متأثرة بمرض السرطان، كان ابن شقيقتها عانى من هذا المرض الخبيث من قبل، وهنأته بعد تعافيه بنشر مقطع فيديو قصير له قائلة: «تجربة صعبة بس طلعت منها بطل، حاربت أخبث مرض وتحملت اصعب علاج، شكراً يا رب، ابن أختي خلص علاج سرطان الدم وعقبال كل مريض سرطان يا رب».