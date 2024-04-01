«بتتحمليني وبتهتمي بأولادي».. آخر ظهور لوالدة سيرين عبد النور قبل وفاتها

حالة من الحزن سيطرت على عائلة الفنانة اللبنانية سيريين عبد النور، التي فقدت والدتها خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض، وفقا لما نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث نشرت صورة تجمعهما معا حيث كانت والدتها تتلقى العلاج في المستشفى معلقة عليها «إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي».

ويسأل البعض عن والدة سيرين عبد النور، ومن هي؟ ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عنها:

- سيدة من أصول يونانية تدعى سيلفي كانت تعمل في مجال التمريض، تزوجت من إلياس عبد النور، وأنجبت منه 4 أبناء من بينهم عارضة الأزياء سابين نحاس وسيرين عبد النور.

سيرين عبد النور تحتفل بوالدتها في عيد الأم

وكان آخر ظهور لوالدة سيرين عبد النور قبل محنتها المرضية، من خلال مقطع فيديو نشرته سيرين عبر حسابها بمناسبة عيد الأم من سنوات، حيث ظهرت بجانبها وهي توجه لها الشكر على الاعتناء بها وبأولادها، قائلة: «اللي يخليلي ياكي ماماوميرسي لكل شي بتعمليه كرمالي، لأن أوقات كتير بكون مجنونة بسبب ضغوطات شغلي، قد إيه بتتحمليني وبتهتمي بأولادي».