أسعار السكر اليوم الأحد 31-3-2024 في الأسواق وبطاقة التموين

مع اقتراب عيد الفطر المبارك زادت تساؤلات المواطنين عن أسعار السكر اليوم الأحد 31-2-2024 في الأسواق، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والسكر خاصة لعمل الكحك والبسكوت للعيد بحسب آخر تحديثات معلنة للأسعار المحددة في بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار السكر اليوم الأحد 31-2-2024 في المنافذ والمحلات التجارية

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السكر في الأسواق وبطاقات التموين.

واستقرت أسعار السكر خلال الفترة الماضية، حيث يبدأ سعر الكيلو بـ27 جنيها، في حين تسمح بعض المحال التجارية بالحصول على كيسين فقط من السكر يوميا.

سعر كيلو السكر في بطاقات التموين

تتيح وزارة التموين صرف كيلو سكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جرام بـ30 جنيها، حيث إن لكل مواطن على بطاقة التموين كيلو سكر وزجاجة زيت، وبحد أقصى 6 كيلو سكر مٌدعم و4 زجاجات زيت، وأكدت الوزارة استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو جرام، و1 كيلو سكر على البطاقة التي تشمل 3 أفراد أو أقل.