«تموين القاهرة»: ضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات ومنافذ المواطن أولا

أكدت مديرية التموين بالقاهرة تغطية كل المناطق بنطاق العاصمة بشكل عام بالخدمات التموينية التي تقوم بها المديرية تيسيرا على المواطن ورفع أي معاناة عن عاتقه، إذ جرى توزيع 4 أطنان سكر اليومين الماضيين بمناطق المعادي وميدان الحرية ومنطقة كوتسيكا المعادي والطراوات في قطاع جنوب القاهرة.

ضخ كميات من السكر

وقال ناصر ثابت مدير مديرية التموين، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جرى العمل على دعم المواطنين بالسلع الأساسية وتوفير كافة السلع والاستراتيجية وعلى رأسها السكر، وضخ ما يقرب من 4 أطنان سكر خلال اليومين الماضيين في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ المواطن أولا في مناطق المعادي وميدان الحرية وكوتسيكا المعادي والطراوات بقطاع جنوب القاهرة.

وصول السلع للمواطنين

وأوضح مدير تموين القاهرة أنه يتابع بشكل شخصي توزيع أطنان السكر على المناطق المذكورة للاطمئنان على إتمام توزيع كميات السكر بشكل عادل وحصول المواطن على حقه بالفعل وبشكل عادل.

وأشار إلى أنه جرى ضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات ومنافذ المواطن أولا والميادين والأحياء بالقاهرة، وجرى التنسيق مع رؤساء الأحياء لكل حي لمتابعة التوزيع العادل وإحباط أي فرصة لمن تسول له نفسه احتكار أي كمية، علاوة على قيام مجموعة عمل بمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومي للتأكد من توافر الخبز البلدي والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق و رفع تقريرا فنيا يوميا لوكيل الوزارة، ورصد أي نقص أو عجز في القطاع التمويني، مع استمرارالمتابعات اليومية لتوفير الأمن الغذائي للمناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجا لتحقيق التنمية والاستقرار بهذه المناطق.