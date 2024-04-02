هل خضع خالد سليم لعمليات تجميل؟.. الفنان يجيب

أثارت الصور التي نشرها الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» تساؤلات الجمهور حول حقيقة إجراءه لعمليات تجميل، خاصة مع التغير الكبير الذي طرأ على ملامحه في الآونة الأخيرة.

خالد سليم يوضح حقيقة إجراءه عملية تجميل

وخرج خالد سليم عن صمته، ونشر فيديو يجمع بين صورتين له في الماضي والحاضر، وهو يخضع لتدريبات شاقة في «الجيم»، وأعاد نشر تعليق مضمونه: «مين ده هو خالد سليم عامل عملية تجميل ده كل ملامحه متغيرة»، فيما اكتفى بالرد بـ«إموشنات تضحك».

آخر ظهور لـ خالد سليم

وكان آخر ظهور للفنان خالد سليم خلال شهر يناير الماضي، معلنًا إصابة والدته بمرض السرطان، خاصة في منطقة الثدي، وطلب من الجمهور والمتابعين، الدعاء لها بأن تتخطى هذه الأزمة بسلام.

وقرر بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، حلق شعره على الهواء، تضامنًا مع والدته وكل مرضي السرطان.