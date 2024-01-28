من هي والدة خالد سليم؟.. حلق شعره لدعمها في مرضها

علاقة قوية جمعت بين الفنان خالد سليم ووالدته، إذ كانت له مصدر الأمان والدعم منذ اليوم الأول، ومع أولى خطواته لازمته في تحقيق أحلامه، لم يستطع كيفية رد الجميل لها، ولكن فاجىء الجمهور بحلق شعره تضامنًا معها لإصابتها بالسرطان، ووصل سريعًا إلى القلوب تجاه هذا التصرف، ما جعل البعض يريد معرفة معلومات عن والدة خالد سليم.

والدة خالد سليم

مشاعر مختلطة ما بين ضحك وبكى، خارت قواه عند معرفته بإصابة والدته بسرطان الثدي، ليعبر خالد سليم عن تضامنه مع والدته بحلق شعره، وبدموع باكية يدعو لها من قلبه: «رسمت خطوات حياتي، شوفت الحب فيها، وكنت محاط بالدفء بسببها، حقيقي ماما كل الدلع، ربيتني على الأصالة، عمرها ما خلتني محتاج لحاجة بفضل الله، بدعي لها وبدعي لكل اللي عندهم المرض اللعين ده، يارب يشفيكِ يا أمي».

ليتعاطف الكثيرون معه بسبب سرطان الثدي الذي بات ينهش جسد والدة خالد سليم، وخاصة بعدما قام بحلق شعر رأسه لمساندتها ودعمها، وذلك خلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية.

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من هي والدة خالد سليم.

ونقدم لكم من خلال «الوطن»، معلومات عن والدة خالد سليم، وذلك بحسب حساباتها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور، «إنستجرام»:

- تدعى سوسن سعيد والدة خالد سليم.

- ربة منزل.

- لديها ثلاثة أولاد وبنت.

- قادت مع خالد سليم، جميع خطواته من سن الرابعة من عمره.

- قدمت له للغناء بالأوبرا، وبكت عندما سمعته لأول مرة يغني على المسرح.

- ربيته تربية موسيقية على أغاني الجيل القديم.

- كانت تشتري له طلباته من الآلات الموسيقية، إذ بدأ موهبته بالعزف.

- كانت ترحب بممارسته لهوايته خلال فترة دراسته.

- تفضل قيامه بالغناء أكثر من التمثيل.

- أكثر أغنية تحبها له لكل عاشق وطن.