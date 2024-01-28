خالد سليم بعد إصابة والدته بالسرطان: «لو حصلها حاجة العيلة كلها تقع»

وجّه الفنان خالد سليم، الشكر لجمهوره، بعد سؤالهم على الحالة الصحية لوالدته، للاطمئنان عليها، عقب دقائق قليلة من إعلانه إصابتها بمرض السرطان.

خالد سليم يوجه الشكر للجمهور

وقال «سليم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا يوجد كلام يوفي حجم حب الجمهور له، وأنه كان لا يتخيل هذا الكم الكبير من التعاطف، وأنّ الحالة الصحية لوالدته بخير، وأنه يدعي الله طوال الوقت، بألا يفقدها، مضيفًا: «لو أمي حصلها حاجة العيلة كلها هتقع».

وطلب خالد سليم من الجمهور والمتابعين، الدعاء لوالدته بأن تتخطى هذه الأزمة بالسلامة، مشيرا إلى أنّ حلاقة شعره على الهواء عبارة عن دعم لدعم جميع مرضي السرطان.

خالد سليم يحلق شعره تضامنًا مع والدته

وكان «سليم»، قد دعم والدته بعد إصابتها بمرض سرطان الصدر، بواسطة ظهوره بوجه حزين، في أثناء حديثه عن تفاصيل مرضها، وشروعه في حلاقة شعر رأسه على الهواء.

ودخل خالد سليم، في حالة من الانهيار، في أثناء الحديث عن مرض والدته، وحلق شعره على الهواء تضامنًا معها، خلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية بقناة «الجديد» اللبنانية.