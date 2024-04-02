مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. ماذا تفعل مربوحة مع الغوريلا؟

يترقب الجمهور ردة فعل «مربوحة» في الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، فهل ستحاول التخلص من الغوريلا أم سترضخ لواقع الأمر؟

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

في الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، حاولت «مربوحة» بطرق عديدة التفرقة بين «الكبير» و«الغوريلا» بعد أن حبها وجعلها تنام في غرفة نوم مربوحة، وأصبح يهتم بها ويخرج معها ويأكلها بنفسة، فهل ستحاول مربوحة التخلص من الغوريلا بعد أن كانت متمسكة بها؟.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة، على قناة «on»، وفي نفس التوقيت عبر منصة «watch it».

ويضم المسلسل العديد من نجوم الكوميديا، أبرزهم بيومي فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، مصطفي غريب، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن.