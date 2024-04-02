كلمات خالدة للرئيس السيسي في الأمم المتحدة دفاعا عن القضية الفلسطينية

تحرص مصر دائمًا على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها «قضية القضايا»، وخلال العدوان الأخير على القطاع، قال الرئيس السيسي، أمام قمة القاهرة للسلام: «إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل.. لن يحدث»، مؤكدًا رفض مصر تهجير الفلسطينيين، ولم يكن هذا هو المحفل الوحيد الذي دافع فيه السيسي عن القضية الفلسطينية، بل شهدت أروقة الأمم المتحدة خطابات وكلمات مؤثرة عن القضية.

القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

في سبتمبر عام 2014، كانت فلسطين حاضرة في الأجندة المصرية، حين تحدث الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة 69، عن القضية الفلسطينية، قائلًا إنها تبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، فما زال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه سيؤدي إلى تأجج الأزمات والصراعات، وخلق مشاكل تفتت النسيج العربي.

رفع علم فلسطين في 2015 المقر الرئيسي للأمم المتحدة

نتيجة لجهود مصر، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 سبتمبر 2015، بتصويت أغلبية أعضائها، رفع علم فلسطين في المقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك، إلى جانب أعلام باقي الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الأممية.

الصراع العربي الإسرائيلي سبب عدم استقرار الشرق الأوسط

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71، التي عقدت في سبتمبر 2016، أكد الرئيس السيسي، أن الصراع العربي الإسرائيلي هو السبب في عدم استقرار الشرق الأوسط، مطالبا المجتمع الدولي بإيجاد حل نهائي وعادل للصراع.

فرصة حقيقية للتحرك في اتجاه السلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72، التي عقدت في سبتمبر 2017: «من خلال المنبر هذا الذي يمثل صوت العالم، أتوجه بنداء للشعب الإسرائيلي وقيادته، بأهمية إيجاد حل للأزمة الفلسطينية، لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة للتحرك في اتجاه السلام، التجربة المصرية رائعة ومتفردة، ويجب تكرارها مرة أخرى لحل مشكلة الفلسطينيين، وإيجاد دولة لهم بجانب الدولة الإسرائيلية، تحفظ الأمن والأمان»، وضجت القاعة بالتصفيق.

حل الدولتين.. مفتاح انهاء الصراع

وفي الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر 2020، طالب الرئيس السيسي، بتنفيذ القرارات وتحقيق السلام الدائم، من خلال حل الدولتين، والعودة إلى حدود ما قبل يونيو 1967.