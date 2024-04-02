مسلسل محارب الحلقة 23.. هل يحضر محارب جنازة شقيقه؟

شهدت حلقة أمس من مسلسل محارب، انهيار منال شقيقة محارب بعد أن أبلغتهم الشرطة بانتحار شقيقها إبراهيم، وإلقائه بنفسه من مبنى النيابة بعد انتهاء التحقيق معه، بعد أن وجهت النيابة له رسميا تهمة الاتجار بالمخدرات، وإنكار حسام الجيوشي أنّه أعطاه مال من أجل الشهادة الزور، ويحاول الجميع إخفاء الخبر عن محارب حتى لا يحضر الجنازة ويتم القبض عليه، وهو ما تتضح تفاصيله ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 23 التي تُعرض الليلة.

مسلسل محارب الحلقة 23

وتترقب المباحث حضور محارب إلى جنازة شقيقه للقبض عليه، بينما يترقب رجال المحامي حسام الجيوشي الموجودين في الحي الذى يقطن فيه محارب ظهوره في جنازة شقيقه، وتتواصل الأحداث الليلة من مسلسل محارب الحلقة 23.