يشهد مسلسل محارب أحداثا مشوقة في ظل الصراع بين محامي العزازي ومحارب، الذي لفق له العديد من القضايا، ليضطر الأخير إلى العيش هاربا دون أن يعلم أن شقيقه أنهى حياته مؤخرا، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 23.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 23

وتأتي مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 21 على قناة cbc في رمضان 2024، كالتالي:

تُعرض الحلقة 23 مسلسل محارب الساعة 9 مساء على قناة cbc، والإعادة الساعة 3:45 صباحًا، وتعاد أيضا في الساعة 5:15 صباحا.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب حول الشاب محارب «حسن الرداد» الذي يهاجر من الصعيد إلى القاهرة عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منعطفا آخر عندما تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، وتتطور القضية في إطار صراعه مع المال والنفوذ من قبل رجل الأعمال محمود العزازي.