ملخص الحلقة 22 من مسلسل محارب: خلافات بين أبناء المحاربة على 50 فدان ورث

شهد ملخص الحلقة 22 مسلسل محارب، أحداثًا مهمة، فيما يظل محارب هاربًا لا يستطيع التصرف، ويحاول إثبات براءته، لكن مع كل محاولة يجد في طريقه قضية جديدة، وحاول أن يلتقي جمال ابن اعمه وتمكن من ذلك، وطلب منه أن يطمئنه على الكبيرة وعلى أشقاءه، ولم يعرف حتى الآن خبر مصرع شقيقه إبراهيم.

ملخص الحلقة 22 مسلسل محارب.. خروج دشاش من السجن

وخلال ملخص الحلقة 22 مسلسل محارب، دفع «جمال» الكفالة لـ«دشاش» (أمير صلاح الدين)، بعدما تعرف عليه أثناء هروبه في الصعيد، وساعده لبعض الوقت، ومكنه من الهروب من الشرطة مرة أخري.

خلافات بين جمال وراجح على ورث محارب

وفي ملخص الحلقة 22 مسلسل محارب، نشبت خلافات بين «جمال» (عابد عنان) و«راجح»، بسبب حصول محارب على حقه من ورث والده والذي يبلغ 50 فدانًا.

وتراجع «جمال» عن رأيه وأصبح راغبًا في إعطاء أبناء عمهم حقهم، وخاصة بعد مرض الكبيرة وصدمتها، إلا أن «راجح» لا يرغب في ذلك.