مسلسل محارب الحلقة 23.. حسام الجيوشي يتعرض إلى الابتزاز بسبب هاتف العزازي

أزمة شديدة يمر بها كلا من المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» وجيهان العزازي «نيرمين الفقي»، وذلك بعد تعرضهم إلى الابتزاز من أصحاب محل موبيلات الذين طلبوا منهما مبلغ مليوني جنيه، بسبب الأسرار التي تكشفها الهواتف المحمولة لكلا من المحامي وصفي ورجال الأعمال العزازي الذين استطاعوا الحصول عليها، والتي تكشف التهم التي لفقت لمحارب من جانب حسام الجيوشي، كما تكشف تهديدات المحامي وصفي لجيهان وحسام، وتستمر الأحداث المثيرة الليلة من مسلسل محارب الحلقة 23.

مسلسل محارب الحلقة 23

مسلسل

حسام الجيوشي يتعرض إلى الابتزاز بسبب هاتف العزازي

ومن خلال أحداث مسلسل محارب، اكتشف كلا من حسام الجيوشي وجيهان العزازي، أن راندا صديقة رامي (ملك أحمد زاهر) قد استطاعت الحصول على هواتف العزازي ووصفي، إذ تأكدوا من خلال مراجعة كاميرا المراقبة في الفيلا التي صورتها مع أصحاب محل الهواتف المحمولة، لذا قرر البحث عن راند للحصول على الهواتف وذلك من خلال أحداث مسلسل محارب الحلقة 23.