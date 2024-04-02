تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و959 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 959 شاحنة و105 سيارات، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 463 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 400 شاحنة و5 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال 3 سفن وهي بوسيدون إكسبريس والحرية 1 وأمل، وغادرت السفينتان دليلة وأمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 4740 طن بضائع و510 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، أور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1535 راكبا.