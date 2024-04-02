تحذيرات من الأحمر والبرتقالي.. ألوان تجنب ارتدائها أثناء كسوف الشمس

عرض فلكي ساحر، تستعد له الأرض، في الثامن من شهر أبريل 2024، في مشهد اسثنائي لم يحدث من سنوات، وذلك عندما ينحصر ضوء النهار ليخلق لحظة سحرية نادرة، تعرف باسم كسوف الشمس الكلي، لكن الأمر لم ينحصر فقط في المشاهد الاستثنائية التي ستظهر في السماء، فهناك العديد من المخاطر التي يسببها هذا الحدث المرتقب، والواجب مراعاتها لتفادي أي ضرر.. فما آخر التحذيرات التي وردت حول كسوف 8 أبريل؟

ألوان لا ترتديها أثناء كسوف الشمس الكلي

سيكون المشهد الأكثر رعبًا وإثارة في هذا الحدث، هو لحظة تحول النهار إلى ليل، ليغطي الظلام الدامس السماء، الأمر الذي سيحمل بعض المخاطر على العين، ليس فقط عند النظر إلى الشمس في هذا التوقيت، لكن حال ارتداء ألوان بعينها، قد تكون العين أكثر حساسية لبعض الألوان مقارنة بأي وقت مضى، بحسب صحيفة «destinationontario».

ومع إظلام السماء، تصبح الخلايا الحساسة للضوء في عيون الإنسان أكثر حساسية ووضوحا للونين الأزرق والأخضر على عكس اللونين الأحمر والبرتقالي، وهذا يعد من التحولات في إدراك اللون، ويسمى علميًا بتأثير بوركينجي نسبة إلى عالم تشيكي من القرن التاسع عشر.

تأثير بوركينجي هي ظاهرة نفسية توضح مدى تغير إدراكنا للخصائص الحسية للمحفزات، الممثلة في الحجم والشكل والسطوع، وذلك اعتمادًا على مستوى الإضاءة المحيطة، إذ تختلف طريقة تفسيرنا للمعلومات الحسية اعتمادًا على كمية الضوء المتاحة.

ما الألوان الواجب ارتدائها خلال الكسوف؟

للاستفادة من تأثير بوركينجي أثناء الكسوف الكلي للشمس، ارتدي ملابس خضراء أو مزيجًا متباينًا من اللون الأخضر والأزرق، ستظهر الألوان الزرقاء والخضراء أكثر سطوعًا، بينما هناك تحذيرات من ارتداء الألوان الحمراء ودرجاتها، لأنها ستنحسر في الظلام.

وينتظر العالم يوم 8 من شهر أبريل، صدفة كونية يظهر خلالها القمر والشمس بنفس الحجم تقريبًا في السماء، عندما يحجب القمر وهج الشمس، سيكون الغلاف الجوي الخارجي للشمس مرئيًا لفترة وجيزة.

وسيبدأ الكسوف عند شروق الشمس فوق المحيط الهادئ، ثم يمر عبر المكسيك ويعبر الولايات المتحدة من تكساس إلى ولاية ماين، ستشهد معظم أنحاء أمريكا الشمالية كسوفًا جزئيًا، لكن المشاهدين الموجودين في الظل الأعمق سيشهدون كسوفًا كليًا للشمس.