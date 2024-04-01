هل يؤثر كسوف الشمس يوم 8 أبريل على رؤية هلال شوال؟

ينتظر العالم يوم 8 أبريل الجاري، ظاهرة كسوف الشمس، إذ يحجب القمر أشعة الشمس ويمر بينها وبين كوكب الأرض، وهي ظاهرة لا تتكرر سوى مرة كل 375 عامًا، لكن بالتزامن مع وقوعها في أيام شهر رمضان الكريم يبقى السؤال: هل يؤثر كسوف الشمس على رؤية هلال شهر شوال؟

كسوف الشمس ورؤية هلال شوال

يقول الدكتور جالد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، لـ«الوطن»، إن ظاهرة كسوف الشمس تتوافق مع ميلاد الشهر الهجري الجديد، فيوم الكسوف يكون يوم رؤية الهلال، ولن تؤثر الظاهرة على رؤيته.

وأكد «القاضي»، أن الهلال سيولد يوم 8 أبريل، أي يوم كسوف الشمس، لكن فترة مكوثه لن تدوم بعد الغروب، بالتالي فإن شهر رمضان سيكون 30 يومًا، وأول أيام عيد الفطر المبارك 10 أبريل الجاري.

وسيتعذر رؤية شهر شوال يوم 8 أبريل، بسبب عدم مكوث الهلال في الأفق، وسيكون 9 أبريل المتمم لشهر رمضان، و10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا للحسابات الفلكية.

رؤية الهلال مستحيلة يوم 8 أبريل

كان مركز الفلك الدولي، أعلن عبر موقعه الرسمي، أن الدول التي ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 8 أبريل الجاري، ستكون رؤيته صعبة في ذلك اليوم، بل مستحيلة، بسبب غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، بالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يومًا، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر، وهو ليس له علاقة بكسوف الشمس.

ظاهرة كسوف الشمس

يحدث كسوف الشمس يوم 8 أبريل في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وغرب أوروبا، إذ سيحجب القمر أشعة الشمس نهائيًا، ويتحول النهار إلى ليل لمدة 4 دقائق و30 ثانية تقريبًا، ويمكن رؤيته في السواحل الغربية لقارة إفريقيا، وسيكون حينها كسوفًا جزئيًا.