مسلسل مليحة الحلقة 8.. خطة شارون للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية

كشف الجد سامي مغاوى من خلال مسلسل مليحة، عن نضال منظمة التحرير من بيروت، ومحاولات اليهود التخلص منها، خاصة بعد أن حصول شارون على موافقة أمريكا على خطته، من أجل القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، إذ تمّ استغلال محاولة مجموعة أبو نضال الفلسطينية اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، مما ترتب عليها دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي بدخول لبنان في يونيو 1980، ودمروا وحرقوا وقتلوا المزارعين، وأصابوا أكثر من 50 ألف فلسطيني ولبناني، ويستمر السرد الليلة في مسلسل مليحة الحلقة 8.

مسلسل مليحة الحلقة 8

وأكّد الجد ضمن أحداث مسلسل مليحة، أنَّ ما حدث في لبنان كان يعتبر في ذلك الحين، أخطر هجوم يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على عاصمة عربية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ قُتل الأبرياء في مذبحة صابرة وشاتيلا، وكشف الجد أيضًا أنّه رغم كل هذا الهجوم المدبر من أجل القضاء على قادة منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنَّ كل من قتلوا ليسوا سوى المدنيين الأبرياء، فماذا سيحدث في مسلسل مليحة الحلقة 8.