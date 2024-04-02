مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الثامنة

يعد مسلسل مليحة من أكثر المسلسلات التي يهتم الجمهور بمتابعتها، إذ يسلط الضوء على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الخامسة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الثامنة

يُعرض مسلسل مليحة عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض كالتالي:

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة الثامنة على قناة CBC، الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة الثامنة على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة الثامنة على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وقصة مليحة التي تم تهجير أسرتها في طفولتها بسبب قصف عنيف عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000..