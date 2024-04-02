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دراما المتحدة

مسلسل مليحة الحلقة 8.. الانتفاضة الأولى ومذبحة صبرا وشاتيلا أبرز الأحداث

كتب:

انتصار الغيطانى
09:01 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مشهد من مسلسل مليحة

مشهد من مسلسل مليحة

أحداث مثيرة شهدها مسلسل مليحة، الذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية، إذ واصل الجد سامي مغاوري، رواية تفاصيل هذا الصراع الذى بدء منذ عام 1948على أرض فلسطين، ومحاولات إسرائيل في القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عندما قامت بتدمير مخيم عين الحلوة بلبنان، والذي ترتب عليها  مذبحة صبرا وشاتيلا، وعندها أُجبرت إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين والتعامل بالسياسة وليس بالدم، وتتواصل الأحداث من خلال مسلسل مليحة الحلقة 8.

مسلسل مليحة الحلقة 8

أحداث الحلقة 7 من مسلسل مليحة

وسرد الجد سامي مغاوري في مسلسل مليحة، كيف خرجت منظمة التحرير الفلسطنية من بيروت وعادت إلى فلسطين، مشيرا إلى أنّ الانتفاضة الفلسطينية الأولى كانت في ديسمبر 1987 عندما صدمت مركبة عسكرية إسرائيلية شاحنة نقل للمواطنين في مخيم بغزة، ونتج عنها استشهاد 4 فلسطينيين، فخرج الفلسطينيون في تظاهرات عنيفة وبدأت الانتفاضة الأولى، وعلى الرغم من أنها كانت سلمية إلا أنّ إسرائيل تعاملت معها بالعنف، وهو ما تكشفه أحداث مسلسل مليحة الحلقة 8 الليلة.

 

 

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بقلم انتصار الغيطانى