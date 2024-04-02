أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الأسواق.. تراجع ملحوظ

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024، تراجعا ملحوظًا في الأسواق، إذ بلغ سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 334 جنيهًا، بتراجع نحو 10 جنيهات في الكيلو، ويأتي ذلك التراجع تزامنًا مع جهود الدولة المصرية في توفير مننافذ بيع بأسعار مخفضة للمستهلك.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024، وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم اليوم

انخفضت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، إذ سجل سعر كيلو الكندوز نحو 386 جنيهًا، بتراجع جنيهين مقارنة بأسعار أمس، بينما بلغ سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 334 جنيهًا، بتراجع بلغ نحو 10 جنيهات في الكيلو، فيما وصل سعر كيلو لحم الكندوز الصغير إلى نحو 374 جنيهًا بقيمة تراجع بلغت 9 جنيهات في الكيلو.

أسعار اللحم البتلو

وبلغ سعر كيلو البتلو اليوم في الأسواق نحو 400 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 381 جنيهًا، بمستوى تراجع 7 جنيهات في الكيلو.

أسعار اللحم الضأن

وعن سعر اللحم الضأن، سجل سعر الكيلو نحو 411 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات في الكيلو، بينما وصل سعر الكيلو بعظم إلى نحو 381 جنيهًا بتراجع 3 جنيهات في الكيلو.