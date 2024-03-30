أسعار اللحوم اليوم السبت 30-3-2024 في الأسواق.. الكندوز بـ230 جنيها

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت 30-3-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، تزامنًا مع جهود الدولة المصرية لخفض الأسعار في الأسواق تدريجيًا؛ لتصل نسبة انخفاض السلع بعد عيد الفطر إلى 30%.

أسعار اللحوم اليوم

ترصد «الوطن» أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، وفقا لآخر تحديث لأسعار اللحوم عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

تراوح سعر اللحم الكندوز بين 400 و430 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم الجملي

تراوح سعر اللحم الجملي بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم البتلو

تراوح سعر اللحم البتلو بين 380 و450 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم الضأن

تراوح سعر اللحم الضأن بين 400 و480 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم البلدي

تراوح سعر اللحم البلدي بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم المفروم

تراوح سعر اللحم المفروم بين 400 و470 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة البلدي

تراوح سعر الكبدة البلدي بين 340 و370 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم الرِّيَش الضاني

تراوح سعر اللحوم الرِّيَش الضاني بين 380 و420 جنيهًا للكيلو.

سعر السجق البلدي

سعر السجق البلدي نحو 300 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي في منافذ الحكومية

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الريش الضاني من 380 إلى 420 جنيهًا.

- سجل سعر كيل اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه.

- سجل سعر اللحم البرازيلي نحو 250 جنيهًا.

- سجل سعر اللحوم الهندي نحو 190 جنيهًا.

- سجل سعر السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر اللحوم الرِّيَش الضاني بين 380 و420 جنيهًا.

- تراوح سعر اللحوم المفروم البلدي بين 300 و350 جنيهًا.

- تراوح سعر اللحم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحوم البرازيلي المجمد نحو 280 جنيهًا

- تراوح سعر السجق البلدي بين 300 و320 جنيهًا.