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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 1-4-2024 في مصر.. تراجع بعض الأنواع

كتب:

سعيد رمضان
10:17 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 1-4-2024 في مصر، استقراراً في معظم الانواع، بينما تراجع سعر كيلو اللحم البتلو والضأن بعظم 11 جنيها، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 396 جنيها، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز كبير اليوم الاثنين في الأسواق، حيث سجل نحو 343 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن وسجل نحو 415.75 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صغير وسجل نحو 382.32 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم تراجعًا اليوم في الأسواق، بقيمة 12 جنيها ليبلغ 376 جنيها.

- شهد سعر كيلو اللحم الكندوز تراجعًا اليوم في الأسواق، وسجل نحو 388 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم تراجعًا اليوم في الأسواق بقيمة 14.14 جنيه، وسجل نحو 384.81 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو تراجعًا اليوم في الأسواق، بقيمة 11 جنيه، وسجل نحو 396 جنيها.

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