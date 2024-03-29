استقرار أسعار اللحوم اليوم الجمعة 29-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 29-3-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، ويأتي ذلك تزامنًا مع جهود الدولة المصرية لخفض الأسعار في الأسواق تدريجيًا؛ لتصل نسبة انخفاض السلع بعد عيد الفطر إلى نحو 30%.

وتستعرض لكم «الوطن» أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، وفقا لآخر تحديث لأسعار اللحوم عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار اللحوم اليوم

سجل سعر كيلو لحم البتلو اليوم نحو 394 جنيها في الأسواق، بينما بلغ سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 372 جنيها.

وعن سعر كيلو اللحم الضآن في الأسواق اليوم، فسجل نحو 405 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو لحم الضآن بعظم نحو 376 جنيها.

أسعار الكندوز

سجل سعر لحم الكندوز اليوم نحو 382 جنيها في الأسواق، بينما بلغ سعر كيلو الكندوز الصغير نحو 369 جنيها، ووصل سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 328 جنيها.