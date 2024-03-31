تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم الأحد 31-3-2024.. اعرف الكيلو بكام

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الأحد 31-3-2024، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين، ومعارض الغرف والسلاسل التجارية، بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم اليوم في السوق

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة تراجعًا بقيمة 10 جنيهات، وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

سجل متوسط سعر الكيلو بين 323 و410 جنيهًا حسب النوع، وفق ما رصدته «الوطن» بمختلف الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر

سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 385 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 إلى 450 جنيهًا.

وسجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و390 جنيهًا، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وسجلت أسعار اللحوم البرازيلي مستقرة بسعر يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.