غرفة السياحة توضح أسباب تراجع أعداد رحلات عمرة خلال يونيو المقبل

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّه بالرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار على استمرار موسم العمرة للمصريين حتى شهر يونيو المقبل الذي يوافق شهر ذو القعدة من العام الهجري الحالي 1445، إلا أنَّ أكثر من 95% من شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة لن تنظم رحلات خلال هذا الشهر، وستنهي موسم العمرة الخاصة بها برحلات عمرة شهر شوال التي ستنطلق خلال شهر أبريل الجاري.

بدء رحلات الحج

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن»، أنَّ قرار غالبية شركات السياحة بعدم تنظيم رحلات العمرة خلال شهر ذو القعدة المقبل، يرجع إلى أنَّ هذا الشهر تستعد خلاله الشركات لانطلاق رحلات الحج السياحي لهذا العام، إضافة إلى وجود تخوفات لدى شركات السياحة من احتمالية تخلف أي من معتمري هذا الشهر بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج ما يعرض الشركات إلى جزاءات كبيرة.

عودة معتمري الـ10 الأواخر من رمضان

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أنَّ معتمري عمرة الـ10 الأواخر من رمضان سيبدؤون في العودة إلى مصر بداية من منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد حضورهم لختام القرآن الكريم بالحرم المكي الشريف، موضحًا أنَّ العديد من شركات السياحة ستبدأ خلال اجازات عيد الفطر في تسيير رحلات عمرة شهر شوال.