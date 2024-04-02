بعد عرض محاولة لقتل حسن الصباح في الحشاشين.. كيف كانت نهايته الحقيقية؟

محاولة قتل جديدة تعرض لها حسن الصباح (كريم عبد العزيز) خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين، إذ قررت زوجته دنيا زاد (ميرنا نور الدين) طعنه بخنجر للانتقام منه بعد تصديقه على تطبيق عقوبة الاعدام على ابنهما الأكبر الحسين، إلا أنه انتبه إليها في اللحظة الاخيرة وأمسك بيدها قائلًا: «مظنش قلبك يبقي مبسوط لو مت، ولسه عندي قدره أسامحك، لكن زاد، هددته بتحدى: «المرة الجاية هتبقى في قلبك».

محاولة قتل حسن الصباح

وفي إطار ما آلت إليه الأحداث في مسلسل الحشاشين، تساءل الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن مصير حسن الصباح وكيف تنتهي حياته؟ هل يموت مقتولُا على يد زوجته أم على يد أحد أعدائه أم يكون موته بطريقة طبيعية هادئة؟، وهو ما أجاب عليه الدكتور محمد عثمان الخشت في كتاب حركة الحشاشين، تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي، والذي أشار إلى أن حسن الصباح عاش على مدى 35 عاما متحصنًا في قلعة ألموت مركز سلطانه، واستطاع منها أن يدير ببراعة دفة دولة صغيرة منشقة عن الحكم السني.

وعاش حسن الصباح في قلعة ألموت في عزلة تامة، ويذكر بعض المؤرخين أنه لم يخرج منها طيلة حكمه سوى مرتين اثنين، وكان يقضي وقته في التفكير والتأمل والقراءة وتدوين ما انتهى إليه فكره في مصنفات عديدة تدعم العقيدة الإسماعيلية، إلا أن مصير تلك المصنفات كان الدمار عندما اقتحم التتار القلعة فيما بعد.

نهاية حسن الصباح

وفي الأيام الأخيرة لحسن الصباح كان معظم أكابر دعاته صرعى، فقد كان القدر يأخذهم واحدًا بعد الآخر مما يكن يزيد في عزلته، ويزيد في طبعه قسوة وصرامة فوق مما كان عليه من قبل.

وفي ربيع أول سنة 518 هجريًا مرض حسن مرض الموت ولما أحس أنه على أعتاب الرحيل اختار لخلافته رجلًا من كبار دعاته كان يثق به ويقدره لإخلاصه في نشر الدعوة وتفانيه في الالتزام بتعاليمها فضلا عما كان يتمتع به من علم بأصول المذهب الدقيقة تمتعا يؤهله لخلافة الصباح، وهذا الرجل كان برزك آميد مندوبه في قلعة لاماسار فاستدعاه وعهد إليه بخلافته في تسيير سياسات الحركة وحث جميع اتباعه على طاعته والامتثال لأوامره.

وبالفعل صدق حدس حسن في توقعه لموته ففي 6 ربيع ثان سنة 518 هجريا وافته المنية بعد حياة مديدة وعميقة ومؤثرة شق خلالها إلى الرئاسة والزعامة طريقًا وعرا محفوفا بالمخاطر تمكن فيها من إرساء دعائم حركة مثيرة قادرة على بث الرعب والفزع في القلوب بما تلجأ إليه من أساليب دموية.