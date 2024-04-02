يخوض الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، مغامرة جديدة بعد وقوعه في غرام الغوريلا وإنقاذها حياته.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23 على قناة ON اليوم

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي8، العديد من الأحداث أبرزها وقوع الكبير في غرام الغوريلا بعد أن أنقذت حياته من المطاريد وأصيبت بدلا منه برصاصة في ذراعها، ليتحول كره الكبير لها ومحاولاته التخلص منها إلى حب كبير.