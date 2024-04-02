«الأعلى للجامعات»: مقترح بإنشاء منصة موحدة للتعليم المدمج ضمن أعمال تطويره

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ المجلس ناقش في اجتماعه الذي انعقد الأحد الماضي، في رحاب جامعة عين شمس، العرض المقدم من اللجنة الخاصة بتطوير التعليم المدمج و المقترحات الخاصة بتطوير النظام.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنَّ أبرز المقترحات التي جرى مناقشتها بشأن النظام تتمثل في إنشاء منصة مركزية موحدة له يتم من خلالها أعمال التقديم وكذلك الدراسة، والمتابعة المركزية للنظام، وتكون تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، بمعنى أن تكون هناك حوكمة للنظام كاملاً والتقديم سيكون من خلال المنصة.

إنشاء منصة موحدة لنظام التعليم المدمج بعد تطويره

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات أنه فيما يتعلق بموقف الشهاد المقرر منحها للطلاب في النظام الجديد، لم يبت فيها حتى الآن، و خلال الاجتماع المقبل سيكون هناك عرضاً آخر لمتابعة تعديلات النظام، كما أنه أبرز المقترحات هو تغيير المسمى ليكون «التعليم المستمر» بدلاً من «التعليم المدمج».

اللجنة تدرس الموقف النهائي للشهادة المقرر منحها للخريجين

وتابعت المصادر، أنَّه بالنسبة للطلاب الدراسين حالياً بالنظام سيتمّ تطبيق الحكم القضائي الصادر الخاص بمنحهم الشهادة، وتغيير مسماها من مهنية إلى أكاديمية.