رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 1-4-2024

كتب:

سعيد رمضان
08:51 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 1-4-2024، تراجعا ملحوظا في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث تراجع سعر الدواجن البيضاء اليوم ليتراوح بين 88 إلى 89 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 جنيها إلى 95 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الاثنين في الأسواق ليتراوح بين 97 إلى 98 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 103 إلى 105 جنيهات للكيلو، كما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 80 جنيها للكيلو، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

واستقرت أسعار الدواجن اليوم في الإثنين 1-4-2024، في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، حيث استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء، ليسجل سعر الكيلو منها في المتوسط نحو 104.49 جنيه، كما استقر متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي، ليسجل نحو 127.18 جنيه، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

اقرأ المزيد:

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الاثنين 11-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت 9-3-2024

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق.. كم تبلغ الآن؟

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم.. انخفاض ملحوظ بسبب «العلف»

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 21-1-2024.. تراجعت في الأسواق والمحلات
بقلم سعيد رمضان