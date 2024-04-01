انخفاض أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 1-4-2024

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 1-4-2024، تراجعا ملحوظا في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث تراجع سعر الدواجن البيضاء اليوم ليتراوح بين 88 إلى 89 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 جنيها إلى 95 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الاثنين في الأسواق ليتراوح بين 97 إلى 98 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 103 إلى 105 جنيهات للكيلو، كما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 80 جنيها للكيلو، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

واستقرت أسعار الدواجن اليوم في الإثنين 1-4-2024، في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، حيث استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء، ليسجل سعر الكيلو منها في المتوسط نحو 104.49 جنيه، كما استقر متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي، ليسجل نحو 127.18 جنيه، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.