أحمد الخطيب: الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة خلال 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مجلس النواب، اليوم، حدث جلل، مؤكدا أهمية الحدث نظرا أن مصر من أقدم وأهم الدول على مستوى العالم ومذكورة في كل كتب التاريخ والكتب المقدسة بكونها دولة مركزية كبيرة.

وتوقع «الخطيب»، في حواره خلال تغطية خاصة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أن يتحدث الرئيس السيسي، اليوم عما يحدث في قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع هناك، فضلا عن تناوله فترة توليه الحكم في عام 2014 وطوال الـ10 سنوات الماضية.

إنجازات ضخمة على أرض الواقع

أضاف أن ما تحقق خلال آخر 10 سنوات، أمر لا بد من التوقف أمامه، ولكن تسارع وتيرة الأحداث والصراعات يجعلنا لا نتوقف عند الإنجازات كما يجب، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع كثير وفارق في تاريخ مصر.

الشرق الأوسط يعاني أزمات ضخمة

أضاف مصر دولة مستقرة تقع في أكبر إقليم مضطرب بالعالم، ويحيط بها من كل الجهات مشكلات وأزمات، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط تعاني أزمات ضخمة ودخلت في حزام ناري تحديدا منذ عام 2010 سواء من ناحية انهيارات دول داخلية أو حروب داخلية وخارجية فضلا عن الثورات، ولم يسبق لمنطقة من قبل على مر التاريخ أن عاشت كل هذا الوقت في هذه الأزمات المتزايدة.

القيادة السياسية نجحت في الخروج من بؤرة الصراعات

أكد أن الحكومة والقيادة السياسية المصرية نجحت في الخروج بدولتها وشعبها من بؤرة الصراعات والأزمات التي وقعت بها الدولة إلى بر الأمن والأمان لصالح الشعب أولا ولصالح المنطقة ككل ثانيا، فمصر أصبحت رومانة الميزان وتحمي الأمن القومي العربي.