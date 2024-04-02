«العامة للاستعلامات»: الرئيس يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان بالعاصمة الجديدة

أفادت الهيئة العامة للاستعلامات بأنّ مقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية استعد لاستقبال مراسم حلف اليمين الدستورية اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية رئاسية ثالثة.

أوضحت الهيئة أنّ مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية بعتبر أيقونة العمران الحديث في مصر، وفاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.

نص قسم الرئيس امام النواب اليوم

تابعت الهيئة بأنّه وفقا لنص المادة 144 من الدستور المصري فأنه يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».