مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. هل سيتخلص أحمد مكي من الغوريلا؟

ساعات قليلة تفصلنا عن الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، للفنان أحمد مكي والذي يواصل خلالها مغامرته مع الغوريلا، بعد أن وقع في حبها وإنقاذها حياته.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالأحداث الكوميدية بعد أن حاول الكبير التخلص من الغوريلا ولكنها أنقذته من المطاريد، ليغير الكبير فكرته عن الغوريلا وتصبح صديقة مقربة له مما يجعل الغيرة تشتعل في قلب مربوحة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

تعرض الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.