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دراما المتحدة

الرئيس السيسي: أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها خياري الأول

كتب:

شريف سليمان
11:48 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه منذ اليوم الأول الذي لبى فيه نداء شعب مصر وسعى لتحقيق إرادته التي أعلنها جلية ساطعة مدوية، وتحركوا معا كرجلٍ واحد لإنقاذ الوطن من براثن التطرف والدمار والانيهار، أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياري الأول فوق أي اعتبار.

وأضاف السيسي، في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة: «ويكون ذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها.. مؤكدًا لكم أن تماسك كتلتنا الوطنية ووحدة شعبنا هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها».

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