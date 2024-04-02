«العمل»: تراجع نسبة البطالة إلى 6.9% في عهد الرئيس السيسي

أصدرت وزارة العمل، تقريرًا عن الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ملف البطالة الذي شهد إنجازًا كبيرًا وتراجع النسبة 13%.

تراجع البطالة 13%

وأوضح التقرير خلال منشور على الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9 % الآن، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر ملايين من فرص العمل في المجالات كافة، كما استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدى وزارة العمل.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك 28 ألفًا و298 عاملًا غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفًا و261 عاملًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

الجهات الوطنية شريكة في خفض معدل البطالة

وخلال الفترة المذكورة، ساهمت الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة وتوفير فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في المحافظات كافة، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضًا شركات إلحاق العمالة المصرية التي تُشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.

وفي مجال التشغيل بالداخل والخارج، جرى تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي، كما تمكنت تلك المكاتب من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت مليارين و105 ملايين جنيه مصري خلال 10 سنوات فقط.

وأصدرت الوزارة في الفترة ذاتها، تراخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركات أخرى، وإلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة أكثر من 1440.