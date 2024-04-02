الرئيس السيسي: نواجه تحديات لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ السنوات القليلة الماضية أثبتت أنَّ طريق بناء الأوطان ليس مفروشًا بالورود، وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا؛ تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث.

السيسي: لم يكن لنا أن نصمد في وجه التحديات لولا عراقة شعبنا العظيم

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة: «وهي التحديات التي لم يكن لنا أن نصمد في وجهها، لولا عراقة شعبنا العظيم وما بذله من جهود خارقة عبر السنوات الماضية لإعادة بناء بلادنا وتقوية بنيانها بما يمكننا من اجتياز أية صعوبات بمشيئة الله».